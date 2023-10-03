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08:30, 3 октября 2023Силовые структуры

Псевдомедики похитили у россиян более 42 миллионов рублей и были приговорены

В Хабаровске суд приговорил псевдомедиков к колонии за хищение более 42 млн руб.

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

В Хабаровске суд приговорил псевдомедиков к колонии общего режима и условному сроку за хищение более 42 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Их признали виновными по трем статьям, среди которых 159 («Мошенничество») и 173.1 («Незаконное образование юридического лица») УК РФ.

С октября 2016 по февраль 2019 года в городе работал псевдомедицинский центр, сотрудники которого воровали деньги пациентов под видом оказания врачебной помощи. За это время руководитель отдела продаж центра похитила у 194 россиян около 23 миллионов рублей, а также покушалась на хищение у пяти клиентов 598 тысяч рублей.

Старший менеджер отдела продаж украл у 149 граждан свыше 17 миллионов рублей и покушался похитить 139 тысяч рублей. Менеджер отдела продаж похитил у 20 клиентов более 2,2 миллиона рублей, а в планах было завладеть еще 100 тысячами рублей.

В результате суд приговорил руководителя отдела продаж к 4,5 года колонии общего режима, старшего менеджера отдела — к 3,5 года колонии общего режима. Менеджер приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее в Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 18 членов организованной преступной группировки, которые обманули 13 страховых компаний на сумму более 12 миллионов рублей.

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    Варвара Митина
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