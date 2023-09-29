Российская ОПГ обманула страховые компании на более чем 12 миллионов рублей

В Алтайском крае осудят членов ОПГ, обманувших страховые компании на 12 млн руб.

В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 18 членов организованной преступной группировки (ОПГ), которые обманули 13 страховых компаний на сумму более 12 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Фигуранты проходят обвиняемыми по статье 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») УК РФ. На их имущество наложен арест на сумму более 9 миллионов рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с 2016 по 2022 год ОПГ действовала на территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Кемеровской областей. Ей руководил житель Барнаула. Члены группировки при помощи врача-нейрохирурга одного из медицинских учреждений получали фиктивные документы о том, что у них якобы зафиксированы черепно-мозговые травмы, и таким образом похищали деньги страховых компаний.

Обвиняемые заключали договоры со страховыми и приезжали в больницу с фиктивными диагнозами. После выписки с подложными документами они обращались в страховые организации и получали положенные им выплаты.

Ранее на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность банды из 30 человек, промышлявшей мошенничеством с автостраховками.