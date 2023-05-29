ФСБ раскрыла мошенничество с автостраховками на полтора миллиарда рублей

ФСБ накрыла банду из 30 мошенников, обманом получавших страховку за подставные ДТП в ЮФО

На Северном Кавказе и в Южном федеральном округе сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность банды из 30 человек, промышлявшей мошенничеством с автостраховками. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Участники ОПГ занимались организацией подставных ДТП, чтобы обманом получать деньги от страховых компаний. Главарь банды пытался сбежать из России через пункт пропуска Верхний Ларс, но был задержан.

По данным ФСБ, на банковских картах подозреваемых участников группировки зафиксирован оборот средств на сумму свыше полутора миллиарда рублей. В результате мошенничества значительно выросли цены на автострахование в ряде регионов страны.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. В состав банды входили эксперты, сотрудники страховых компаний и правоохранительных органов, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.