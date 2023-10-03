Украина признала «спонсорами войны» крупнейшие нефтегазовые компании Китая

НАПК Украины признало «спонсорами войны» крупнейшие нефтегазовые компании Китая

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) внесло три крупнейшие нефтегазовые компании Китая в список «международных спонсоров войны» из-за сотрудничества с Россией. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что речь идет о национальной нефтяной компании страны CNOOC Group, которая добывает ископаемое топливо и специализируется на переработке сырой нефти, Sinopec Group и крупнейшей китайской национальной нефтегазовой корпорации China National Petroleum Corporation.

В НАПК объяснили, что указанные компании внесены в список, так как они «продолжают реализовывать совместные проекты» с Россией.

Ранее украинская сторона признала «международными спонсорами войны» немецких производителей станков Spinner и Dmg Mori. До этого в список попал индийский производитель бриллиантов Shree Ramkrishna Exports.