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13:52, 3 октября 2023Бывший СССР

Украина признала «спонсорами войны» крупнейшие нефтегазовые компании Китая

НАПК Украины признало «спонсорами войны» крупнейшие нефтегазовые компании Китая

Фото: Reuters

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) внесло три крупнейшие нефтегазовые компании Китая в список «международных спонсоров войны» из-за сотрудничества с Россией. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что речь идет о национальной нефтяной компании страны CNOOC Group, которая добывает ископаемое топливо и специализируется на переработке сырой нефти, Sinopec Group и крупнейшей китайской национальной нефтегазовой корпорации China National Petroleum Corporation.

В НАПК объяснили, что указанные компании внесены в список, так как они «продолжают реализовывать совместные проекты» с Россией.

Ранее украинская сторона признала «международными спонсорами войны» немецких производителей станков Spinner и Dmg Mori. До этого в список попал индийский производитель бриллиантов Shree Ramkrishna Exports.

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    Кристина Есикова
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