Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:44, 20 сентября 2023Бывший СССР

На Украине внесли немецких производителей в список «спонсоров войны»

НАПК Украины внесло немецких производителей станков в список «спонсоров войны»

Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg / Getty Images

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) внесло двух крупнейших немецких производителей станков Spinner и Dmg Mori в список «международных спонсоров войны» из-за сотрудничества с Россией. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.

НАПК сообщило, что поставки компаний в Россию с 2022 года выросли на 500 процентов. Там обвинили Dmg Mori в том, что она до сих пор управляет Ульяновским станкостроительным заводом, несмотря на то, что компания еще в феврале 2022 года заявила об уходе из России.

Ранее НАПК назвало «спонсором войны» индийского производителя бриллиантов Shree Ramkrishna Exports. Отмечается, что в Индии изготавливают 95 процентов бриллиантов мира.

До этого в списке «спонсоров войны» очутился турецкий производитель продукции из стекла Şişecam Group. Поводом стало то, что по мнению представителей НАПК, компания является крупнейшим в России экспортером стеклянной продукции.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о требовании Баку выдать руководство Карабаха

    Двух российских студентов отправили в СИЗО за «подпольный штаб» Навального

    Садоводам напомнили о подготовке картофельных грядок к зиме

    ЦСКА победил «Сочи» в серии пенальти в матче Кубка России

    Введение лимита выплат по страховкам для карт оценили

    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

    Труп 20-летнего футболиста нашли в общежитии в Москве

    В Кремле оценили возможность создания альтернативы ООН

    Режиссер «Дюны» восхитился «Оппенгеймером»

    Россиянина арестовали после лишения жизни чиновницы столичного Роспотребнадзора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости