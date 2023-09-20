На Украине внесли немецких производителей в список «спонсоров войны»

НАПК Украины внесло немецких производителей станков в список «спонсоров войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) внесло двух крупнейших немецких производителей станков Spinner и Dmg Mori в список «международных спонсоров войны» из-за сотрудничества с Россией. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.

НАПК сообщило, что поставки компаний в Россию с 2022 года выросли на 500 процентов. Там обвинили Dmg Mori в том, что она до сих пор управляет Ульяновским станкостроительным заводом, несмотря на то, что компания еще в феврале 2022 года заявила об уходе из России.

Ранее НАПК назвало «спонсором войны» индийского производителя бриллиантов Shree Ramkrishna Exports. Отмечается, что в Индии изготавливают 95 процентов бриллиантов мира.

До этого в списке «спонсоров войны» очутился турецкий производитель продукции из стекла Şişecam Group. Поводом стало то, что по мнению представителей НАПК, компания является крупнейшим в России экспортером стеклянной продукции.