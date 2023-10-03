В Европе потребовали компенсировать убытки от антироссийских санкций

Судостроительная компания Damen потребовала компенсации за санкционные убытки

Руководство крупнейшей нидерландской судостроительной компании Damen потребовало от местных властей компенсировать убытки, понесенные из-за антироссийских санкций. Об этом заявил представитель фирмы Рик ван де Вег, его слова приводит Bloomberg.

Компания собирается добиваться разрешения спора и подала 10 мая иск в суд Роттердама с соответствующими претензиями в адрес правительства. Ожидается, что разбирательство будет продолжаться в 2024 году. Damen Shipyards является семейной нидерландской фирмой, основанной в 1927 году. Компания занимается строительством широкого спектра судов — от военных кораблей до премиальных яхт.

До введения международных санкций со стороны западных стран Damen подписывала контракты с российскими покупателями судов, однако лишилась подобной возможности после февраля 2022 года в связи с соответствующим решением нидерландских властей, посетовал Ван де Вег.

«После введения санкций (в отношении России — прим. "Ленты.ру") правительство Нидерландов решило, что такие контракты могут не выполняться местным деловым сообществом. Правительство не предложило Damen компенсацию за этот ущерб», — уточнил представитель судостроительной компании.

Согласно данным правительства Нидерландов, в настоящее время власти европейской страны держат под строгим наблюдением 23 роскошных судна и несколько самолетов в связи с санкциями против РФ и Белоруссии. Damen пострадала от ограничительных мер, так как в числе ее клиентов ранее числились российские миллиардеры. Кроме того, до февраля 2022 года компания владела инженерным подразделением в России, которое предоставляло услуги для судостроительных проектов.

В конце августа глава дипломатической миссии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил о беспрецедентном сокращении импорта и экспорта между Европой и Россией. Введенные в отношении Москвы ограничения снизили поставки из РФ в ЕС более чем на 70 процентов в сравнении с уровнем 2021 года. В свою очередь, европейский экспорт в Россию снизился на 54 процента.