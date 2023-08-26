В ЕС заявили о беспрецедентном падении товарооборота с Россией

Боррель заявил о беспрецедентном сокращении импорта и экспорта между ЕС и РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о беспрецедентном сокращении импорта и экспорта между Европой и Россией. Об этом он написал в статье под названием «Да, санкции против России работают».

По его утверждению, введенные в отношении Москвы рестрикции снизили поставки из России в Евросоюз (ЕС) на более чем 70 процентов от уровня 2021 года. Европейский экспорт в Россию снизился на 54 процента.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что, несмотря на действующие антироссийские санкции, доходы РФ от экспорта энергоносителей в июле 2023 года выросли на 5,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,66 миллиарда долларов. В Германии назвали такой рост доходов промежуточной победой России в экономическом противостоянии с Западом, а также «тревожным знаком» для США и ЕС.