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14:49, 3 октября 2023Мир

Позиции Венгрии по Украине предрекли перемены при многомиллиардной помощи ЕК

Политолог Топорнин не исключил, что Венгрия может занять проукраинскую позицию

Фото: Reuters

Доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал информацию СМИ о том, что Еврокомиссия (ЕК) выделит Венгрии 13 миллиардов евро в обмен на то, что Будапешт увеличит финансовую помощь Украине. В беседе с «Лентой.ру» Топорнин выразил уверенность в том, что Венгрия примет выдвинутые ЕК условия.

«Не стоит думать, что у Венгрии какая-то крайне принципиальная позиция по данному конфликту. Есть конфликт личностный между [президентом Венгрии Виктором] Орбаном и [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Были острые высказывания, поэтому какого-то благодушного взаимодействия между ними нет. Есть претензии Венгрии по поводу положения венгерского меньшинства в Закарпатье, а Венгрия очень заботится о своих нацменьшинствах за рубежом. Идет широкоформатный дипломатический и политический торг. Принципиальная позиция — это хорошо, но нужно и экономику двигать вперед», — заявил эксперт.

Для Венгрии 13 миллиардов евро — это очень большая сумма: государство не такое крупное, население небольшое, экономика тоже не самая мощная. Это деньги, которые пригодятся в ситуации, которая сейчас оставляет желать лучшего. Да, будет идти такой "кулуарный торг"

Николай Топорниндоцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации

Он также объяснил, что поддержка Венгрией мейнстримной политики Евросоюза играет важную роль для принятия внешнеполитических решений.

«Венгрия занимает позицию, при которой она "выторговывает" себе привилегии, преимущества за счет особой позиции по Украине. Поскольку Евросоюз в целом придерживается курса поддержки Украины в конфликте с Россией и выделяет Киеву финансовые ресурсы, поставляет вооружение, то подобная позиция Венгрии в каком-то смысле мешает, потому что по внешней политике ЕС принимает решения консенсусом. Если одна страна возражает либо имеет какие-то замечания, то приходится их учитывать. Дальше начинается вот такой "кулуарный торг"», — пояснил Топорнин.

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Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) разморозит проект финансирования Венгрии на сумму 13 миллиардов евро в обмен на то, что Будапешт поспособствует наращиванию бюджета НАТО и увеличит финансовую поддержку Украины.

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    Кирилл Садовский
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