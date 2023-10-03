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13:32, 3 октября 2023Наука и техника

Пресную воду научились получать из морской с помощью солнца

Joule: ученые MIT описали способ дешевого получения пресной воды из морской

Фото: Sime Basioli / Unsplash

Международная группа ученых описала способ получения пресной воды из морской с использованием солнечной энергии. Исследование было опубликовано в журнале Joule.

В исследовании принимали участие специалисты Массачусетского технологического института (MIT) и ученые из Китая. Авторы назвали проблему дефицита пресной воды актуальной и предложили дешевый и экологичный способ ее получения из морской воды.

Ученые научились опреснять морскую воду с помощью специального устройства, работающего на солнечной энергии. В описании говорится, что морская вода заливается в резервуар, а затем под воздействием барабана и солнечного света испаряется. Машина выгружает полученную соль, а водяной пар собирает в виде чистой питьевой воды.

По оценкам специалистов, за час машина, которая размером с чемодан, может производить от 4 до 6 литров пригодной для питья воды. «Впервые вода, производимая солнечным светом, может быть даже дешевле, чем водопроводная вода», — заявил научный сотрудник MIT Ленан Чжан.

В середине сентября ученые Университета Лидса выяснили, что таяние ледникового покрова является вероятной причиной изменения климата около 10 тысяч лет назад. В результате этих процессов температура в Северной Атлантике и Европе упала на 1,5-5 градусов Цельсия, что продолжалось около 200 лет.

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    Андрей Ставицкий
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