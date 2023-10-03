ФСБ задержала россиянина за подготовку поджога боевых машин на полигоне

ФСБ задержала жителя Татарстана за подготовку поджога боевых машин на полигоне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 29-летнего жителя Татарстана, готовившего поджог парка боевых машин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, россиянин планировал реализовать задуманное на полигоне Казанского высшего танкового командного училища и базовой станции «Малые Дербышки» в поселке Большие Дербышки.

Однако его остановили. У мужчины нашли 14 литров керосина. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о приготовлении к диверсии.

Ранее ФСБ задержала незаконно проникшего на территорию России эстонца.