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09:22, 3 октября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за подготовку поджога боевых машин на полигоне

ФСБ задержала жителя Татарстана за подготовку поджога боевых машин на полигоне
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 29-летнего жителя Татарстана, готовившего поджог парка боевых машин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, россиянин планировал реализовать задуманное на полигоне Казанского высшего танкового командного училища и базовой станции «Малые Дербышки» в поселке Большие Дербышки.

Однако его остановили. У мужчины нашли 14 литров керосина. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о приготовлении к диверсии.

Ранее ФСБ задержала незаконно проникшего на территорию России эстонца.

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    Екатерина Кашурникова
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