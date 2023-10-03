В Германии подняли вопрос о возобновлении зерновой сделки

В бундестаге спросили правительство ФРГ о мерах по возобновлению зерновой сделки

Член бундестага от Левой партии Ина Латендорф обратилась к правительству Германии с вопросом о том, какие меры немецкий кабмин намерен принять для перезапуска зерновой сделки и выполнения требований России в рамках соглашения. С текстом парламентского запроса депутата ознакомилась «Лента.ру».

«Какие инициативы по перезапуску Черноморской зерновой инициативы, с одной стороны, и полной реализации декларации о намерениях, заключенной 22 июля 2022 года между Российской Федерацией и Секретариатом ООН, с другой стороны, федеральное правительство планирует и поддерживает на фоне Нью-Делийской декларации глав государств и правительств "Большой двадцатки" об обеспечении "немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствия и удобрений/материалов из Российской Федерации и Украины"?» — говорится в парламентском запросе Латендорф.

9-10 сентября в Нью-Дели прошла встреча Большой двадцатки. В итоговой декларации лидеры стран-участниц призвали к полному выполнению условий зерновой сделки для беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений из России и с Украины. В документе отмечалось, что реализация зерновой сделки необходима для «удовлетворения спроса в развивающихся и наименее развитых странах, особенно в Африке».

Зерновая сделка — соглашение по экспорту продовольствия с территории Украины, предполагавшее вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В рамках соглашения Россия взяла на себя обязательства не атаковать эти порты и украинские корабли, сопровождающие транспортные суда. Документ подписан Турцией, Россией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле. Срок его действия — 120 дней с момента вступления в силу — был продлен несколько раз, однако 17 июля российская сторона сообщила о выходе из соглашения. Представители российской стороны объясняли решение тем, что часть сделки, касающаяся требований Москвы, так и не была выполнена.