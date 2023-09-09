Лидеры G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки

Лидеры G20 в итоговой декларации призвали к полному выполнению зерновой сделки

Лидеры страны «Большой двадцатки» призвали к полному выполнению условий зерновой сделки для беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений из России и Украины, сообщается в итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.

Они высоко оценили усилия Турции и стамбульские соглашения — Меморандум о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по продвижению российских продовольственных товаров и удобрений на мировые рынки и Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов (черноморская инициатива). Лидеры призвали к их «полному, своевременному и эффективному осуществлению для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствие и удобрения из РФ и Украины», сказано в документе.

Лидеры G20 отметили, что реализация зерновой сделки необходима для «удовлетворения спроса в развивающихся и наименее развитых странах, особенно в Африке».

По сообщению Bloomberg, в ходе саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал лидеров Группы двадцати учесть требования России и возобновить зерновую сделку. Источники агентства заявили, что Анкара просит оказать «содействие в страховании российского экспорта продовольствия и удобрения лондонской компанией Lloyd's of London», а также вновь подключить Москву к системе международных платежей SWIFT.

Ранее о принятии общей декларации саммита G20 заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он назвал принятие документа «хорошей новостью», а также поблагодарил шерпов G20, министров и всех официальных лиц за упорную работу, которая позволила сделать совместное заявление лидеров «Большой двадцатки» возможным.

