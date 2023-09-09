Страны G20 приняли общую декларацию саммита

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о принятии декларации саммита G20

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны «Большой двадцатки» пришли к соглашению по декларации саммита G20. Об этом сообщает газета The Times of India.

«Благодаря напряженной работе нашей команды и при вашей поддержке достигнут консенсус по декларации саммита лидеров G20 в Нью-Дели», — отметил он, назвав принятие общей декларации «хорошей новостью». Моди также поблагодарил шерпов G20, министров и всех официальных лиц за упорную работу, которая позволила сделать совместное заявление возможным.

Газета напомнила, что совместное коммюнике по итогам саммита будет опубликовано в воскресенье 10 сентября. Отмечается, что это станет крупной победой индийского председательства в G20, так как в последние годы членам группы становится все труднее найти консенсус, в том числе по вопросам изменения климата и конфликта России и Украины.

Ранее агентство DPA сообщило, что в проекте итогового заявления G20 содержится упоминание об атомном оружии. В предварительном проекте документа есть пассаж о недопустимости применения такого оружия и возможных угроз его применения.

