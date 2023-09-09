Появились подробности о проекте итогового заявления G20

DPA: в проекте итогового заявления G20 упоминается об атомном оружии

В проекте итогового заявления Группы двадцати (G20) содержится упоминание об атомном оружии. Такие подробности привело агентство DPA, пишет ТАСС.

В предварительном проекте заявления содержится пассаж о недопустимости применения атомного оружия и возможных угроз его применения.

Саммит «Большой двадцатки» проходит с 9 по 10 сентября в индийском Нью-Дели. На саммит не прибыли президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпинь и послали вместо себя заместителей.

Как ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник в Евросоюзе, обсуждение предложенного Индией проекта заявления по Украине на саммите G20 было очень сложным и вызвало споры. В свою очередь, Bloomberg утверждает, что дипломаты «Большой двадцатки» согласовали компромиссные формулировки по конфликту на Украине, которые впоследствии будут озвучены в заявлении по итогам саммита.