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09:08, 3 октября 2023Путешествия

Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 27 рейсов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В трех московских аэропортах во вторник, 3 октября, произошла отмена и задержка 27 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты десяти самолетов, два — отменили. Во Внуково тем временем перенесли четыре авиарейса, девять — отменили. В Шереметьево задержали два рейса.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в сентябре пилотов летевшего из Владикавказа в Москву пассажирского лайнера пытались ослепить лазерным лучом со стороны Ингушетии. Непредвиденная ситуация произошла практически сразу после начала рейса.

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    Фариза Бацазова
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