Франция собралась передать Армении военную технику

Франция подпишет с Арменией соглашение для передачи Еревану военной техники

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что в Париже согласились подписать с Арменией соглашение для передачи Еревану военной техники. Ее цитирует РИА Новости.

Она отметила, что Франция собирается предоставить военную технику Армении, чтобы та смогла обеспечить свою защиту. Глава МИД добавила, что не хочет более детально говорить об этом.

3 октября Катрин Колонна прибыла в Армению. Сообщалось, что она встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а затем вместе с главой МИД республики Араратом Мирзояном посетит переселенцев из Нагорного Карабаха.