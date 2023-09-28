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11:21, 28 сентября 2023Мир

Франция поищет пути для сдерживания Баку в Нагорном Карабахе

Глава МИД Франции: Париж поищет пути для сдерживания Баку в Нагорном Карабахе

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Париж поищет пути для сдерживания Баку в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, передает РИА Новости.

«Мы осуждаем происходящее в Нагорном Карабахе. Мы должны не только предоставлять гуманитарную помощь беженцам Нагорного Карабаха и Армении, мы должны пойти дальше, чтобы Азербайджан прекратил свои действия, противоречащие международному праву», — сказала она.

По ее словам, Франция продолжит поддерживать Армению и будет внимательно следить за вопросом территориальной целостности страны.

Ранее глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении распустят до 1 января 2024 года, говорится в документе.

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    Анастасия Заикина
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