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05:34, 3 октября 2023Наука и техника

В России начали создание спутников для мониторинга Земли

Роскосмос начал создание системы «Грифон» из 136 спутников для мониторинга Земли

Фото: NASA / Reuters

Роскосмос начал создание группировки малых спутников «Грифон», позволяющей вести мониторинг всей поверхности Земли, сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, передает ТАСС.

Как объяснил Борисов, речь идет о 136 аппаратах на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории России и всего мира.

Система будет предусматривать широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации, добавил глава Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что российская компания «Решетнев» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») планирует создать 377 спутников связи и навигации в 2024-2030 годах. Самой многочисленной группировкой спутников станет «Марафон». Создаваемая в рамках проекта «Сфера» группировка связи получит 271 аппарат.

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    Марина Совина
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