В России начали создание спутников для мониторинга Земли

Роскосмос начал создание системы «Грифон» из 136 спутников для мониторинга Земли

Роскосмос начал создание группировки малых спутников «Грифон», позволяющей вести мониторинг всей поверхности Земли, сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, передает ТАСС.

Как объяснил Борисов, речь идет о 136 аппаратах на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории России и всего мира.

Система будет предусматривать широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации, добавил глава Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что российская компания «Решетнев» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») планирует создать 377 спутников связи и навигации в 2024-2030 годах. Самой многочисленной группировкой спутников станет «Марафон». Создаваемая в рамках проекта «Сфера» группировка связи получит 271 аппарат.