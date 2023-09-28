В России создадут 377 спутников связи

«Решетнев» создаст 377 спутников связи и навигации в 2024-2030 годах

Российская компания «Решетнев» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») планирует создать 377 спутников связи и навигации в 2024-2030 годах. Об этом говорится в презентации генерального директора предприятия Евгения Нестерова на конференции Satcomrus-2023, передает «Интерфакс-АВН».

В презентации отметили, что в 2024-2025 годах планируют создать 24 космических аппарата, а с 2026 года ожидается резкий рост производства, связанный с переходом на конвейерную сборку спутников. Согласно планам, в 2026 году хотят создать 59 аппаратов, в 2027-м — 64, в 2028-м — 68, в 2029-м — 83, а в 2030-м — 79.

Самой многочисленной группировкой спутников станет «Марафон». Создаваемая в рамках проекта «Сфера» группировка связи получит 271 аппарат.

Также «Решетнев» планирует выпустить 12 спутников группировки «Скиф», 34 аппарата «Гонец-М1», 19 изделий серии «Глонасс» и 18 экспортных и гражданских спутников. Кроме того, предприятие создаст 24 «государственных космических аппарата».

Ранее в сентябре компания «Решетнев» сообщила, что Опытное конструкторское бюро «Факел» поставило двигательную установку для спутника системы «Марафон-IoT».

В том же месяце стало известно, что «Решетнев» заключил с «Роскосмосом» контракт на производство 132 космических аппаратов низкоорбитальной системы передачи данных «Марафон-IoT».