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09:34, 14 сентября 2023Наука и техника

Для российского «Марафона-IoT» поставили двигатель

ОКБ «Факел» поставило компании «Решетнев» двигатель для спутника «Марафон-IoT»

Фото: Telegram-канал АО «РЕШЕТНЁВ»

Опытное конструкторское бюро (ОКБ) «Факел» поставило двигательную установку для спутника системы «Марафон-IoT», входящий в проект «Сфера». Об этом в Telegram сообщает компания «Решетнев».

«Спутникостроители провели входной контроль двигательной установки: проверили внешний вид и целостность, давление консервации в баке, а также необходимые электрические параметры элементов оборудования», — отметили в компании.

В ближайшее время двигательная установка будет получена сборочным цехом для проведения дальнейших с ней работ.

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12 января 2023

В сентябре компания «Решетнев» заключила с госкорпорацией «Роскосмос» контракт на производство 132 космических аппаратов низкоорбитальной системы передачи данных «Марафон-IoT».

Группировка «Марафон IoT» должна состоять из 264 космических аппаратов, предназначенных для обеспечения услуг передачи данных на всей территории Земли. Спутники планируется выводить на низкую круговую орбиту высотой 750 километров в 12 плоскостях с приполярным наклонением.

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    Иван Потапов
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