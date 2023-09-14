Для российского «Марафона-IoT» поставили двигатель

ОКБ «Факел» поставило компании «Решетнев» двигатель для спутника «Марафон-IoT»

Опытное конструкторское бюро (ОКБ) «Факел» поставило двигательную установку для спутника системы «Марафон-IoT», входящий в проект «Сфера». Об этом в Telegram сообщает компания «Решетнев».

«Спутникостроители провели входной контроль двигательной установки: проверили внешний вид и целостность, давление консервации в баке, а также необходимые электрические параметры элементов оборудования», — отметили в компании.

В ближайшее время двигательная установка будет получена сборочным цехом для проведения дальнейших с ней работ.

В сентябре компания «Решетнев» заключила с госкорпорацией «Роскосмос» контракт на производство 132 космических аппаратов низкоорбитальной системы передачи данных «Марафон-IoT».

Группировка «Марафон IoT» должна состоять из 264 космических аппаратов, предназначенных для обеспечения услуг передачи данных на всей территории Земли. Спутники планируется выводить на низкую круговую орбиту высотой 750 километров в 12 плоскостях с приполярным наклонением.