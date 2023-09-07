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18:05, 7 сентября 2023Наука и техника

Компания «Роскосмоса» заключила контракт на производство 132 спутников «Марафон»

Компания «Решетнев» заключила контракт на производство 132 спутников «Марафон»

Изображение: «Роскосмос»

Компания «Решетнев» заключила с госкорпорацией «Роскосмос» контракт на производство 132 космических аппаратов низкоорбитальной системы передачи данных «Марафон-IoT». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация.

На начальном этапе работ планируется создать пять опытных спутников, поcле чего компания приступит к производству законтрактованных 132 аппаратов.

Для выпуска спутников на предприятии «Роскосмоса» планируется организовать участок для серийной сборки. Отмечается, что 132 космических аппарата, которые произведет «Решетнев», составят половину штатной группировки «Марафон-IoT».

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В августе гендиректор «Решетнева» Евгений Нестеров сообщил, что первый российский спутник для интернета вещей «Марафон-IoT» отправят на космодром в конце 2023 года.

Группировка «Марафон IoT» должна состоять из 264 космических аппаратов, предназначенных для обеспечения услуг передачи данных на всей территории Земли. Спутники планируется выводить на низкую круговую орбиту высотой 750 километров в 12 плоскостях с приполярным наклонением.

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    Иван Потапов
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