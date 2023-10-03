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06:30, 3 октября 2023Наука и техника

Тайвань спустил на воду первую подлодку собственного производства

На Тайване спустили на воду первую подлодку собственного производства

Фото: I-Hwa Cheng / Bloomberg / Getty Images

На Тайване спустили на воду первую подлодку собственного производства. Об этом сообщает Defense News.

Дизель-электрическая субмарина получила название Hai Kun в честь персонажа китайского фольклора. На разработку и производство подлодки у Тайваня ушло около семи лет.

Точные технические характеристики субмарины неизвестны, однако издание со ссылкой на тайваньскую прессу пишет, что Hai Kun имеет водоизмещение 2500 тонн и длину 70 метров. Отмечается, что в субмарине до 40 процентов комплектующих имеют тайваньское происхождение.

В июле стало известно о планах Тайваня запустить свой первый метеоспутник.

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    Иван Потапов
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