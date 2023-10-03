Тайвань спустил на воду первую подлодку собственного производства

На Тайване спустили на воду первую подлодку собственного производства

На Тайване спустили на воду первую подлодку собственного производства. Об этом сообщает Defense News.

Дизель-электрическая субмарина получила название Hai Kun в честь персонажа китайского фольклора. На разработку и производство подлодки у Тайваня ушло около семи лет.

Точные технические характеристики субмарины неизвестны, однако издание со ссылкой на тайваньскую прессу пишет, что Hai Kun имеет водоизмещение 2500 тонн и длину 70 метров. Отмечается, что в субмарине до 40 процентов комплектующих имеют тайваньское происхождение.

В июле стало известно о планах Тайваня запустить свой первый метеоспутник.