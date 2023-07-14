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18:37, 14 июля 2023Наука и техника

Тайвань запустит свой первый метеоспутник

Тайвань запустит свой первый метеоспутник Triton в сентябре

Фото: Ann Wang / Reuters

Тайвань планирует запустить свой первый метеоспутник, получивший название Triton («Ловец ветров»), в сентябре. Об этом сообщает Международное радио Тайваня.

Соответствующий космический аппарат отправят на космодром Куру во Французской Гвиане 14 июля. Спутник на околоземную орбиту высотой от 550 до 650 километров выведет европейская ракета Vega.

«Более 80 процентов компонентов спутника разработаны и изготовлены на Тайване при участии более чем 20 тайваньских научно-исследовательских и конструкторских учреждений», — сказала глава администрации острова Цай Инвэнь.

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В июне Китай успешно запустил экспериментальный спутник Shiyan-25, который предполагается использовать в геодезии, городском планировании и предупреждении о надвигающихся стихийных бедствиях.

В том же месяце в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники сообщили, что Китай побил собственный рекорд по разовому запуску спутников, выведя на околоземную орбиту сразу 41 малый космический аппарат.

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    Иван Потапов
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