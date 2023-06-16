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11:12, 16 июня 2023Наука и техника

Китай побил собственный рекорд по разовому выводу спутников

Китай за раз вывел на околоземную орбиту 41 малый спутник

Фото: China Daily / Reuters

Китай побил собственный рекорд по разовому запуску спутников, выведя на околоземную орбиту сразу 41 малый космический аппарат. Об этом со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники сообщает ТАСС.

Ракета CZ-2D с 41 космическим аппаратом стартовала в 08:30 по московскому времени с космодрома Тайюань на севере Китая. Среди выведенных спутников имеются, в частности, оптические аппараты дистанционного зондирования Земли, предназначенные для коммерческого использования.

В апреле издание SpaceNews сообщило, что частная компания Space Pioneer (также известна как Beijing Tianbing Technology) первой в Китае запустила носитель, работающий на жидкостном ракетном двигателе.

В том же месяце китайская частная аэрокосмическая компания i-Space успешно запустила твердотопливную ракету-носитель Hyperbola-1.

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    Иван Потапов
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