Китай побил собственный рекорд по разовому выводу спутников

Китай за раз вывел на околоземную орбиту 41 малый спутник

Китай побил собственный рекорд по разовому запуску спутников, выведя на околоземную орбиту сразу 41 малый космический аппарат. Об этом со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники сообщает ТАСС.

Ракета CZ-2D с 41 космическим аппаратом стартовала в 08:30 по московскому времени с космодрома Тайюань на севере Китая. Среди выведенных спутников имеются, в частности, оптические аппараты дистанционного зондирования Земли, предназначенные для коммерческого использования.

В апреле издание SpaceNews сообщило, что частная компания Space Pioneer (также известна как Beijing Tianbing Technology) первой в Китае запустила носитель, работающий на жидкостном ракетном двигателе.

В том же месяце китайская частная аэрокосмическая компания i-Space успешно запустила твердотопливную ракету-носитель Hyperbola-1.