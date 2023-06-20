Китай запустил экспериментальный спутник Shiyan-25

Китай успешно запустил экспериментальный спутник Shiyan-25

Китай успешно запустил экспериментальный спутник Shiyan-25. Об этом со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники сообщает ТАСС.

Для запуска спутника использовалась ракета CZ-6, стартовавшая в 06:18 по московскому времени с космодрома Тайюань в северной части страны.

Космический аппарат Shiyan-25 предполагается использовать в геодезии, городском планировании и предупреждении о надвигающихся стихийных бедствиях.

В июне агентство со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники сообщило, что Китай побил собственный рекорд по разовому запуску спутников, выведя на околоземную орбиту сразу 41 малый космический аппарат.

В апреле издание SpaceNews сообщило, что частная компания Space Pioneer (также известна как Beijing Tianbing Technology) первой в Китае запустила носитель, работающий на жидкостном ракетном двигателе.