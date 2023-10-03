Президент Мексики назвал вредными военные расходы США на Украину

Президент Мексики Обрадор: расходы США на Украину вредные и иррациональные

Военные расходы США на Украину — это самое иррациональное и вредное, что может быть. С таким заявлением выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, его цитирует ТАСС.

«Сколько они выделили на конфликт на Украине? 30-50 миллиардов долларов. Это самое иррациональное и вредное, что только может быть», — сказал мексиканский лидер, добавив, что Вашингтону необходимо изменить свою политику, так как «сейчас уже не то время, когда можно игнорировать мексиканские власти».

Ранее мексиканский лидер отказался от переговоров по Украине, организованных Саудовской Аравией 5 и 6 августа, поскольку в них не участвовала Россия.