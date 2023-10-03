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13:31, 3 октября 2023Мир

Президент Мексики назвал вредными военные расходы США на Украину

Президент Мексики Обрадор: расходы США на Украину вредные и иррациональные

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Военные расходы США на Украину — это самое иррациональное и вредное, что может быть. С таким заявлением выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, его цитирует ТАСС.

«Сколько они выделили на конфликт на Украине? 30-50 миллиардов долларов. Это самое иррациональное и вредное, что только может быть», — сказал мексиканский лидер, добавив, что Вашингтону необходимо изменить свою политику, так как «сейчас уже не то время, когда можно игнорировать мексиканские власти».

Ранее мексиканский лидер отказался от переговоров по Украине, организованных Саудовской Аравией 5 и 6 августа, поскольку в них не участвовала Россия.

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    Виктория Кондратьева
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