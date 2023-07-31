Мексика отказалась от участия в переговорах по Украине без России

Президент Мексики отказался участвовать в переговорах по Украине без России

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна готова присутствовать в переговорах по Украине, организуемых Саудовской Аравией, только если в них будет участвовать Россия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы выступаем за мир. <...> Если будут представлены две страны — да», — подчеркнул он. Политик добавил, что Мексика выступала с инициативой по достижению мира на Украине при посредничестве папы Римского Франциска, премьер-министра Индии Нарендры Моди, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

По его словам, выгоду от украинского конфликта получает только военная, оружейная промышленность. Он также отметил, что конфликт провоцирует экономическую и политическую нестабильность в мире.

Ранее стало известно, что Россия не была приглашена на переговоры в Саудовской Аравии. В Кремле сообщили, что будут следить за переговорим по Украина. По словам пресс-секретаря президента Россия Дмитрия Пескова, Москва неоднократно заявляла, что любые попытки способствовать мирному урегулированию конфликта достойны положительной оценки.