Эколог предупредила о риске исчезновения зверей в России из-за изменения климата

«Известия»: изменение климата в РФ может привести к исчезновению многих зверей

Изменение климата в России может привести к исчезновению многих видов животных. Об этом со ссылкой на доцента Института экологии РУДН, кандидата биологических наук Анну Курбатову сообщают «Известия».

Эксперт предупредила, что во всем мире, в том числе и в России, происходит изменение климата, которое оказывает непосредственное влияние на сдвиг более теплых биоклиматических зон на север. Такие процессы ведут к исчезновению многих видов зверей.

«В нашей стране к полярным широтам отступает линия арктических льдов, тундры, зоны широколиственных лесов. При этом южные области России подвергаются аридизации — уменьшению увлажнения и опустыниванию. Эти изменения мы видим как по научным мониторинговым данным, так и воочию на бытовом уровне. Естественно, что такие явления способствуют миграции многих видов растений и животных из их привычных зон обитания на новые территории, где условия для их проживания оптимальны», — пояснила Курбатова.

В качестве одного из примеров исчезающих из-за изменения климата зверей эколог привела североамериканскую популяцию зайца-беляка, страдающую от того, что значительная территория его обитания перестала покрываться снегом, из-за чего они стали более уязвимы перед хищниками. Под угрозой исчезновения из-за глобального потепления также находятся крокодилы: водоемы, в которых им комфортно охотиться и жить, стали перегреваться. В заключение специалист отметила, что в масштабах всей биосферы изменение климата происходит с очень большой скоростью.

В августе стало известно, что из-за изменения климата в Россию могут прийти лихорадка денге и малярия.