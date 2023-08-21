Среда обитания
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16:58, 21 августа 2023Среда обитания

Названа неожиданная опасность изменения климата для россиян

Врач Никифоров: из-за изменения климата в Россию может прийти лихорадка денге

Фото: Emy Abi Thomas / Wikimedia

Лихорадка денге и малярия могут прийти в Россию из-за изменения климата. Неожиданную опасность этого явления назвал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров в беседе с «Радио 1».

По словам врача, на фоне резкого потепления, которое ранее было нехарактерно для России, комары могут стать переносчиками опасных заболеваний. «Боюсь, что мы в итоге столкнемся с чем-то подобным», — заявил инфекционист.

Специалист также рассказал о том, как и где малярия и лихорадка денге могут распространиться в стране. «У нас есть комары анофелесы, которые разносят малярию. В частности, в России они могут заселить подвалы, где льется теплая вода. Так вот чтобы малярия начала распространяться, должен приехать больной, например, из одной из африканских стран и попасть в дом, в подвале которого размножаются эти комары. Таким образом, под угрозой окажутся все жители данного дома. К сожалению, такие случаи тоже были. Также опасна лихорадка денге. Раньше у нас ее не было, но сейчас, боюсь, что в южных регионах она может закрепиться», — выразил беспокойство Никифоров.

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Эксперт отметил, что россияне в основном заболевают лихорадкой денге во время отдыха в теплых странах — например, на Кубе или в Таиланде. При первом заражении по тяжести эта болезнь сопоставима с сезонным гриппом, при этом при повторном она представляет опасность для жизни из-за возможного развития геморрагической формы и токсико-инфекционного шока. Никифоров посоветовал тем, кто уже однажды переболел лихорадкой денге, не ездить в Таиланд и другие теплые страны снова.

В августе директор ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН Павел Крестов призвал жителей Дальнего Востока готовиться к более частым и мощным тайфунам из-за изменения климата.

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    Полина Кислицына
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