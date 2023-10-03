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11:22, 3 октября 2023Забота о себе

Диетолог предупредила об опасности одного кисломолочного продукта

Фото: Karpenkov Denis / Shutterstock / Fotodom

Один из самых полезных кисломолочных продуктов — кефир — может быть опасен при чрезмерном употреблении. Об этом в комментарии для «Аргументов и фактов» предупредила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Кисломолочные продукты содержат полезные аминокислоты, молочнокислые бактерии, дрожжи, кальций, магний, калий, витамины. Диетолог рассказала, что кефир — отличное средство профилактики последствий антибактериальной терапии. Также, по ее словам, многие пробиотические продукты снижают риск развития острых кишечных инфекций. К тому же кефир может восстанавливать поврежденную кожу, добавила Мансурова.

В то же время чрезмерное количество кефира или других кисломолочных продуктов может нанести вред организму. Так, по словам диетолога, из-за этого может развиться аллергия, а вслед за ней — отек, крапивница, кожный зуд. Помимо этого, кисломолочные продукты способны раздражать слизистую поверхность желудка.

Кроме того, нельзя употреблять кисломолочные продукты, если есть открытые раны в ЖКТ, например эрозивный гастрит, язва двенадцатиперстной кишки

Ирина Мансуровадиетолог-нутрициолог
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Также эксперт призвала не употреблять кисломолочные продукты перед сном, так как в некоторых из них содержится много сахара. Это поможет предотвратить вздутие живота и другие неприятные ощущения в ЖКТ.

«И важно соблюдать меру — не использовать больше двухсот граммов кисломолочных продуктов в день», — подвела итог Мансурова.

Ранее диетологи Алексей Кабанов и Елена Желянина назвали способы обезопасить себя от отравления популярными продуктами. Первым делом они посоветовали соблюдать меры гигиены при приготовлении пищи.

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    Вера Владзиевская
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