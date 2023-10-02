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10:20, 2 октября 2023Забота о себе

Россиянам назвали способы обезопасить себя от отравления популярными продуктами

Фото: S O C I A L . C U T / Unsplash

Диетолог, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, что продуктами можно отравиться разово, а можно есть некачественную еду всю жизнь, вредя организму и не зная об этом. В беседе с «Лентой.ру» он и диетолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Елена Желянина назвали россиянам способы обезопасить себя от отравления популярными продуктами.

Постоянное отравление организма продуктами питания происходит по нескольким причинам, заявил Кабанов. Первая из них, по его словам — антибиотикорезистентность.

При производстве мяса и молока животноводческая промышленность массово использует антибиотики при кормлении животных. Как итог, молоко и мясо насыщенно различными (до 60 видов) антибиотиками. Потребляя такой продукт, вы приучаете свой организм, сами того не осознавая, к полному набору антибиотиков

Алексей Кабановдиетолог

Когда же, по словам эксперта, человеку на самом деле потребуется лечение антибиотиками, организм не будет реагировать на них из-за привычки. Поэтому он посоветовал покупать мясо у фермеров, которые не используют антибиотики для скота.

Кабанов также призвал не есть слишком много мяса. Иногда, полагает он, мясо следует заменить растительной белковой пищей. Таким способом можно избежать перенасыщения организма насыщенными жирами, снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и ожирения.

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Диетолог Желянина добавила к словам коллеги, что имеющиеся в меню большинства россиян яйца также могут представлять опасность, если не соблюдать правила гигиены.

Например, немытые куриные яйца могут быть источником бактерии Salmonella enteritidis. Если яйца не промыты перед готовкой, бактерии, находящиеся на поверхности скорлупы, могут попасть внутрь продукта при его разбивании

Елена Желянинадиетолог, нутрициолог

Также собеседница «Ленты.ру» призвала не использовать в готовке яйца с трещинами на скорлупе.

«В кулинарии важна не только техника, но и гигиеничность, — отметила напоследок диетолог. — А правильное сочетание белков разнообразит ваш рацион и подарит организму все необходимое для полноценной жизни».

Ранее эндокринолог Зухра Павлова и диетолог Алексей Кабанов назвали главную причину эпидемии ожирения. По их словам, она вызвана злоупотреблением сладкими газированными напитками.

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    Вера Владзиевская
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