В Эстонии призвали запустить оборонную промышленность в военных масштабах

МО Эстонии: необходимо запустить оборонную промышленность в военных масштабах

Глава Министерства обороны (МО) Эстонии Ханно Певкур призвал запустить оборонную промышленность в военных масштабах для нужд Украины. Его слова со встречи в Киеве с украинским министром обороны Рустемом Умеровым передает пресс-служба эстонского Минобороны.

«Нам необходимо запустить оборонную промышленность в масштабах военного времени, позволить Украине прогрессировать в ее собственном темпе на поле боя и в то же время сохранять единство (…). Украина нуждается в нашей поддержке и помощи», — сказал он.

Кроме того, Певкур считает, что партнерам Киева стоит сохранить решимость и продолжить курс по поддержке республики. Отмечается, что стороны обсудили помощь Эстонии Украине, ситуацию на фронте и возможности сотрудничества.

Ранее сообщалось о планах эстонской стороны сформировать подразделение, использующее исключительно барражирующие боеприпасы — беспилотные летательные аппараты, снаряженные взрывчаткой. Уточнялось, что такое формирование станет первым в НАТО.