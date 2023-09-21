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12:21, 21 сентября 2023Бывший СССР

В Эстонии захотели создать первое в НАТО подразделение операторов БПЛА-камикадзе

Эстония намерена создать первое в НАТО подразделение операторов БПЛА-камикадзе

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В ближайшее время Вооруженные силы (ВС) Эстонии намерены создать подразделение, использующее исключительно барражирующие боеприпасы — беспилотные летательные аппараты (БПЛА), снаряженные взрывчаткой. Об этом майор Сухопутных войск республики Андрей Шлабович сообщил порталу Defence One.

По его словам, подобное подразделение операторов дронов-камикадзе станет первым в НАТО. Он пояснил, что оно будет использовать израильские беспилотники Mini-Harpy и специализироваться на выполнении задач по ликвидации средств противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Отмечается, что в будущем эстонские Сухопутные войска рассчитывают обеспечить БПЛА все подразделения. «Как минимум [должен быть] один небольшой беспилотник на уровне взвода», — уточнил представитель ВС Эстонии Таави Лаасик.

Ранее сообщалось, что на Украине протестировали новые виды наземных беспилотников, в том числе дроны-камикадзе. Уточняется, что новый вид БПЛА был разработан и протестирован при поддержке подразделения Министерства обороны США.

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    Алевтина Запольская
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