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22:46, 29 августа 2023Бывший СССР

На Украине протестировали новый комплекс наземных дронов

Business Insider: на Украине протестировали новый вид наземных БПЛА

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Украине протестировали новые виды наземных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе дроны-камикадзе. Об этом сообщило изданию Business Insider со ссылкой на слова министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаила Федерова.

В общей сложности было протестировано около 25 моделей наземных беспилотников. Как стало известно изданию, некоторые дроны планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие две-три недели. Отмечается, новый вид БПЛА был разработан и протестирован при поддержке подразделения Министерства обороны США, которое занимается инновациями.

Ранее полковник запаса, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал «Ленте.ру», что стандартный беспилотник ВСУ стоит около 500 тысяч рублей.

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    Марина Совина
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