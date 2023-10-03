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19:48, 3 октября 2023Ценности

Ким Кардашьян снялась в бюстгальтере за 1,7 миллиона рублей

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в нижнем белье люксового бренда Gucci за сотни тысяч рублей. Соответствующую информацию публикует Page Six.

Знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позировала в шелковой пижаме с монограммой упомянутого модного дома и блестящем бюстгальтере со стразами. На размещенных кадрах видно, что белье частично оголяет грудь бизнесвумен из-за своего кроя. При этом волосы Кардашьян собрала в гладкий пучок, а от макияжа отказалась.

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Выяснилось, что предпринимательницу запечатлели в бюстгальтере из коллекции Gucci 2019 года. Стоимость данного предмета гардероба на ресейл-платформах оценивается в 18 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей). В то же время пижаму можно приобрести на сайте марки за 5250 долларов (517 тысяч рублей).

Бизнесвумен Ким Кардашьян также стала героиней нового выпуска CR Fashion Book. Тогда фанаты удивились ее новым фото со стрижкой «под мальчика». 43-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой с короткой стрижкой, белой майке со следами загрязнений и очках с темной оправой. При этом ей нарисовали тонкие изогнутые брови.

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    Карина Черных
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