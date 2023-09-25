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20:09, 25 сентября 2023Ценности

В сети удивились новым фото Ким Кардашьян со стрижкой «под мальчика»

Фото: @kimkardashian

Американская звезда и бизнесвумен Ким Кардашьян снялась для журнала CR Fashion Book с короткими волосами и удивила пользователей сети. Соответствующие посты опубликованы в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) издания.

Так, 43-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой в парике в виде стрижки «под мальчика», белой майке со следами загрязнений и очках с темной оправой. При этом ей нарисовали тонкие изогнутые брови. Кроме того, знаменитость позировала в прозрачном бюстгальтере, облегающей кофте, а также в черном свитере и с размазанным макияжем, держа сигарету.

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Юзеры высказались о кадрах, автором которых выступила американский фотограф, художник и режиссер Надя Ли Коэн, в комментариях. «Наконец-то она кажется нормальной и красивой!», «Неузнаваема в самом лучшем смысле», «Это не она! Не может быть», «Не могу поверить, что это Ким», «Выглядит как Бьянка [новая предполагаемая жена рэпера Канье Уэста]», — заявили они.

В августе сообщалось, что откровенный наряд предполагаемой жены рэпера Канье Уэста австралийского дизайнера Бьянки Цензори на прогулке в Италии разозлил местных жителей. Пара была замечена на улицах Флоренции в необычных образах. Так, 28-летняя возлюбленная знаменитости появилась перед камерами в прозрачном боди на тонких бретелях без бюстгальтера и серых колготках поверх него.

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    Алина Гостева
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