Откровенный наряд жены Канье Уэста в Италии разозлил местных жителей

Наряд жены рэпера Канье Уэста Цензори во Флоренции разозлил местных жителей

Откровенный наряд предполагаемой жены рэпера Канье Уэста австралийского дизайнера Бьянки Цензори на прогулке в Италии разозлил местных жителей. Соответствующий материал публикует издание Mirror.

Пара была замечена на улицах Флоренции в необычных образах. Так, предполагаемая 28-летняя супруга знаменитости была в прозрачном боди на тонких бретелях без бюстгальтера и серых колготках поверх него. Кроме того, Цензори надела белые туфли-лодочки на высоком каблуке и прозрачную шапку. Свой образ она дополнила макияжем, а от аксессуаров отказалась.

В свою очередь, артист предстал босиком и в черном костюме, состоящем из широких брюк и бархатного пиджака, надетого на голое тело. Помимо этого, на его шее висело ожерелье с подвеской.

Журналисты обратили внимание на комментарии в соцсети Twitter, в которых фанаты раскритиковали внешний вид модельера. «Что случилось с Канье, чувак… ходить босиком по улицам Италии, просто зачем», «Нам не нужен этот ужас в Италии», «Бьянка должна быть одета более уместно в католической стране», «Выходить на улицу практически голой крайне неуважительно по отношению к другим людям», — возмутились они.

Ранее в августе предполагаемая жена Канье Уэста вышла на улицу без обуви и едва не оголилась на публике. Папарацци запечатлели знаменитость в Италии в бюстгальтере от бикини на завязках, облегающих лосинах и без обуви. На размещенных кадрах было видно, что на лице женщины отсутствует макияж.