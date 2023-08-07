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15:47, 7 августа 2023Ценности

Откровенный наряд жены Канье Уэста в Италии разозлил местных жителей

Наряд жены рэпера Канье Уэста Цензори во Флоренции разозлил местных жителей

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images

Откровенный наряд предполагаемой жены рэпера Канье Уэста австралийского дизайнера Бьянки Цензори на прогулке в Италии разозлил местных жителей. Соответствующий материал публикует издание Mirror.

Пара была замечена на улицах Флоренции в необычных образах. Так, предполагаемая 28-летняя супруга знаменитости была в прозрачном боди на тонких бретелях без бюстгальтера и серых колготках поверх него. Кроме того, Цензори надела белые туфли-лодочки на высоком каблуке и прозрачную шапку. Свой образ она дополнила макияжем, а от аксессуаров отказалась.

В свою очередь, артист предстал босиком и в черном костюме, состоящем из широких брюк и бархатного пиджака, надетого на голое тело. Помимо этого, на его шее висело ожерелье с подвеской.

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Журналисты обратили внимание на комментарии в соцсети Twitter, в которых фанаты раскритиковали внешний вид модельера. «Что случилось с Канье, чувак… ходить босиком по улицам Италии, просто зачем», «Нам не нужен этот ужас в Италии», «Бьянка должна быть одета более уместно в католической стране», «Выходить на улицу практически голой крайне неуважительно по отношению к другим людям», — возмутились они.

Ранее в августе предполагаемая жена Канье Уэста вышла на улицу без обуви и едва не оголилась на публике. Папарацци запечатлели знаменитость в Италии в бюстгальтере от бикини на завязках, облегающих лосинах и без обуви. На размещенных кадрах было видно, что на лице женщины отсутствует макияж.

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    Екатерина Ештокина
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