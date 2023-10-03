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17:29, 3 октября 2023Бывший СССР

В Молдавии членам запрещенной партии разрешили участвовать в выборах

КС Молдавии признал незаконным запрет на участие членов партии «Шор» в выборах

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Конституционный суд (КС) Молдавии признал незаконной норму Избирательного кодекса республики, лишающую членов запрещенной в стране оппозиционной партии «Шор» права участвовать в выборах. Соответствующее решение огласил глава КС Николай Рошка, пишет РИА Новости.

Отмечается, что на прошлой неделе КС приостановил действие поправки, внесенной в Избирательный кодекс молдавским парламентом и ограничивающей членов запрещенных партий в праве участвовать в выборах в течение нескольких лет. 3 октября суд рассмотрел запрос депутатов от партии «Шор», касающийся отмены соответствующего запрета, и признал поправку неконституционной.

19 июня КС Молдавии признал незаконной деятельность партии «Шор». Позднее из результатов социологического опроса стало известно, что политсила оказалась главным конкурентом партии президента республики Майи Санду «Действие и солидарность».

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