В Молдавии членам запрещенной партии разрешили участвовать в выборах

КС Молдавии признал незаконным запрет на участие членов партии «Шор» в выборах

Конституционный суд (КС) Молдавии признал незаконной норму Избирательного кодекса республики, лишающую членов запрещенной в стране оппозиционной партии «Шор» права участвовать в выборах. Соответствующее решение огласил глава КС Николай Рошка, пишет РИА Новости.

Отмечается, что на прошлой неделе КС приостановил действие поправки, внесенной в Избирательный кодекс молдавским парламентом и ограничивающей членов запрещенных партий в праве участвовать в выборах в течение нескольких лет. 3 октября суд рассмотрел запрос депутатов от партии «Шор», касающийся отмены соответствующего запрета, и признал поправку неконституционной.

19 июня КС Молдавии признал незаконной деятельность партии «Шор». Позднее из результатов социологического опроса стало известно, что политсила оказалась главным конкурентом партии президента республики Майи Санду «Действие и солидарность».