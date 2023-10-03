Женщина пришла в аэропорт голой, сбежала от полиции и попала на видео

Обнаженная женщина сбежала от полиции в испанском аэропорту и попала на видео

В испанский аэропорт Малага — Коста-дель-Соль заявилась обнаженная женщина. Ее попыталась остановить полиция, но та сбежала. Инцидент попал на видео, опубликованное в соцсети X (бывший Twitter).

На размещенных в сети кадрах полицейские останавливают голую посетительницу воздушной гавани и пытаются ей что-то объяснить. Когда один из правоохранителей хватает женщину за руку, она опускается на пол, резко вырывается и убегает под недоуменные взгляды окружающих.

В сообщении не указана личность героини ролика, уточняется только, что ситуация произошла вечером 29 сентября.

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