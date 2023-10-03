Россиянам дали советы по выбору обоев

Эксперт Васильев: для жилой комнаты выбирайте флизелиновые или текстильные обои

Для жилой комнаты стоит выбирать обои из таких экологичных материалов, как текстиль, дерево, бумага. Советы россиянам по этому вопросу дал строительный эксперт Федор Васильев, пишет News.ru.

Среди преимуществ вышеуказанных обоев из натуральных материалов специалист выделил отсутствие резкого запаха, синтетических красителей и солей тяжелых металлов. Васильев отметил, что помимо них полностью безопасными для здоровья и долговечными можно назвать изделия из флизелина. «При покупке проверяйте у продавца сертификаты безопасности и изучайте состав», — напомнил он. Для кухни либо прихожей из-за высокого риска загрязнения эксперт порекомендовал приобрести моющиеся обои — пенные, акриловые или стеклообои.

Днем ранее Васильев предупредил россиян об опасности виниловых обоев. Он сообщил, что данные изделия токсичны для человека, могут вызывать рак и бесплодие.