Самые дорогие часы Apple Watch признаны устаревшими

MacRumors: Apple признала первые смарт-часы Apple Watch устаревшими

Компания Apple перенесла несколько моделей часов Apple Watch в список устаревших устройств. Об этом сообщает издание MacRumors.

В корпорации приняли решение признать устаревшими самые первые умные часы, вышедшие в 2015 году. Согласно внутренним правилам Apple, устаревшие устройства не подлежат ремонту или иному типу обслуживания в магазинах и сервисных центрах компании.

В том числе в списке раритетных гаджетов оказались Apple Watch Edition — самые дорогие смарт-часы в линейке компании. На момент наличия в магазинах их стоимость достигала 17 тысяч долларов, или около 1,7 миллиона рублей. Корпус носимого устройства был изготовлен из золота. В 2016 году американская компания прекратила выпускать золотые часы, заменив их Apple Watch с керамическим корпусом.

Также журналисты обратили внимание, что признанные устаревшими гаджеты перестали получать обновления системы еще несколько лет назад. Последний апдейт watchOS для смарт-часов вышел в 2017 году.

В начале сентября Apple признала 15-дюймовый MacBook Pro, вышедший в 2015 году, устаревшим. Из этого следует, что сервисные центры компании могут отказать в обслуживании устройства.