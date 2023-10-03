Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:44, 3 октября 2023Наука и техника

Самые дорогие часы Apple Watch признаны устаревшими

MacRumors: Apple признала первые смарт-часы Apple Watch устаревшими

Фото: Stephen Lam / Reuters

Компания Apple перенесла несколько моделей часов Apple Watch в список устаревших устройств. Об этом сообщает издание MacRumors.

В корпорации приняли решение признать устаревшими самые первые умные часы, вышедшие в 2015 году. Согласно внутренним правилам Apple, устаревшие устройства не подлежат ремонту или иному типу обслуживания в магазинах и сервисных центрах компании.

В том числе в списке раритетных гаджетов оказались Apple Watch Edition — самые дорогие смарт-часы в линейке компании. На момент наличия в магазинах их стоимость достигала 17 тысяч долларов, или около 1,7 миллиона рублей. Корпус носимого устройства был изготовлен из золота. В 2016 году американская компания прекратила выпускать золотые часы, заменив их Apple Watch с керамическим корпусом.

Материалы по теме:
Системная оппозиция Apple выпустила iOS 14 с виджетами и мини-приложениями. Стоит ли обновляться?
Системная оппозицияApple выпустила iOS 14 с виджетами и мини-приложениями. Стоит ли обновляться?
17 сентября 2020
Apple представила iPhone 12 Новый дизайн, поддержка 5G и рекордная стоимость: все о новом смартфоне компании
Apple представила iPhone 12Новый дизайн, поддержка 5G и рекордная стоимость: все о новом смартфоне компании
14 октября 2020

Также журналисты обратили внимание, что признанные устаревшими гаджеты перестали получать обновления системы еще несколько лет назад. Последний апдейт watchOS для смарт-часов вышел в 2017 году.

В начале сентября Apple признала 15-дюймовый MacBook Pro, вышедший в 2015 году, устаревшим. Из этого следует, что сервисные центры компании могут отказать в обслуживании устройства.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Армения ратифицировала Римский статут МУС. Как это решение повлияет на отношения с Россией?

    Назван приоритет бюджета России

    Раскрыты возможности российского «Млечного пути»

    Решетова объяснила причину своего похудения

    Зеленский встретился с военными на купянско-лиманском направлении

    Оптовая цена на дизтопливо в России обновила рекорд

    В Москве пройдет уникальный фестиваль

    Квартиру профессора Джоржтаунского университета обокрали в Москве

    Возвращенный Киеву Турцией боец «Азова» снова возглавил подразделение

    Россиянка заплатила 1,5 миллиона рублей за визу США и осталась без поездки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости