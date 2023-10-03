В Японии обвалился рынок подержанных авто из-за санкций против России

Reuters: экспорт подержанных авто в Японии снизился после запрета на ввоз в РФ

Экспорт подержанных авто из Японии снизился из-за запрета поставок машин в Японию. Об этом пишет Reuters.

Как указали специалисты, если бы не запрет страны на поставки автомобилей в Россию, то к концу 2023 года рынок мог бы превысить 1,9 миллиарда долларов. Однако санкции привели к снижению цен на подержанные машины в Японии. Продавцы таких авто ищут другие рынки сбыта, отправляя транспорт в регионы с правосторонним движением. В частности, в Новую Зеландию и Африку.

Агентство со ссылкой на представителя компании SV Alliance, которая занимается экспортом автомобилей из Японии в Россию, уточнило, что корпорации пришлось провести сокращения в штате сотрудников, так как объем работы снизился примерно на 70 процентов.

Ранее в Минфине Японии заявили, что в августе 2023 объем экспорта Японии в Россию сократился на 57,6 процента в годовом выражении, до 23,32 миллиарда иен (157,82 миллиона долларов). Импорт из России также снизился на 62,5 процента, до 61,88 миллиарда иен (418 миллиона долларов).

Поставки авто обрушились на 42 процента после того, как 9 августа вступил в силу запрет на продажу новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра. Такое решение в Токио приняли в рамках продолжения санкционной политики.

