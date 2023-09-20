Поставки автомобилей из Японии в Россию обрушились

Минфин Японии: экспорт автомобилей в Россию упал на 42%

В августе 2023 объем экспорта Японии в Россию сократился на 57,6 процента в годовом выражении, до 23,32 миллиарда иен (157,82 миллиона долларов). Импорт из России также снизился на 62,5 процента, до 61,88 миллиарда иен (418 миллиона долларов)говорят данные японского Минфина.

Поставки автомобилей обрушились на 42 процента после того, как 9 августа вступил в силу запрет на продажу новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра. Такое решение в Токио приняли в рамках продолжения санкционной политики. Поставки легковых автомобилей снизились на 42,5 процента, грузовиков и автобусов — на 46 процентов.

Помимо автомобилей, отгрузки генераторов из Японии снизились на 78,5 процента, компьютеров — на 97,7 процента, комплектующих для них — на 99,3 процента. Также Япония стала покупать меньше российского угля и СПГ, на 79,9 и 12,8 процента соответственно. Импорт цветных металлов сократился на 80,7 процента.

О запрете поставок транспорта в Россию 28 июля объявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура. На фоне ожидания прекращения отгрузок в июле 2023 года экспорт автомобилей из Японии в Россию вырос почти в полтора раза. Поставки выросли на 53 процента по сравнению со средними показателями за прошедший год. Количество ввезенных в Россию автомобилей выросло с 21, 6 до 33,2 тысячи штук. Больше всего в страну ввезли легковых машин (32,1 тысячи штук, +84 процента в годовом выражении).