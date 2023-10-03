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17:27, 3 октября 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о способном убрать отеки и синяки под глазами средстве

Фото: Golubovy / Shutterstock / Fotodom

Косметолог-визажист компании Siberian Wellness Наталья Радкевич рассказала, что с помощью патчей можно убрать отеки и синяки под глазами. В комментарии для «Ленты.ру» она объяснила россиянам, насколько эффективна эта категория косметических средств.

Радкевич уточнила, что существует множество разновидностей патчей: гидрогелевые, тканевые, жидкие, с растворяющимися микроиглами. Выбирать наиболее подходящие надо по своему вкусу и финансовым возможностям, отметила специалист. Цена этого косметического средства варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

Даже самые простые по составу патчи работают — снимают отеки и освежают кожу. Держать их на лице нужно не дольше 15-20 минут, чтобы избежать обезвоживания эпидермиса. Хранить патчи нужно в холодильнике

Наталья Радкевичкосметик-визажист

По словам Радкевич, принцип работы патчей заключается в том, что они образуют на коже так называемый парниковый эффект. Из-за этого происходит временное увлажнение рогового слоя кожи и желаемое многими практически моментальное преображение зоны вокруг глаз. Также патчи способны разгладить мелкие морщинки и осветлить кожу, добавила косметолог.

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Радкевич посоветовала выбирать патчи с кофеином, зеленым чаем или огурцом в составе для борьбы с отеками. Для увлажнения и борьбы с морщинками, отметила она, стоит обратить внимание на косметические средства с гиалуроновой кислотой, экстрактом алоэ, аллантоином, бетаином, глицерином, муцином улитки в составе. Для антивозрастного эффекта подойдут патчи с пептидами, ретинолом, витамином С, ниацинамидом, заключила специалист.

Ранее косметолог Анна Капитанова назвала идеальные для кожи, волос и ногтей продукты. Для их красоты она посоветовала употреблять в пищу больше белка.

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    Вера Владзиевская
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