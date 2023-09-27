Косметолог назвала идеальные для кожи и волос продукты

Для здоровья волос, ногтей и кожи нужно есть больше белка, утверждает косметолог Анна Капитанова. Идеальные продуты для красоты она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Капитанова предупредила, что состояние кожи ухудшают продукты с высоким гликемическим индексом: сахар, белый хлеб, жареное и фастфуд. При увлечении этими продуктами появляются мелкие морщины в верхней части лба, мешки под глазами, изможденный вид, бледный или сероватый оттенок кожи, акне, экземы, дерматиты. Поэтому от такого меню, по мнению собеседницы «Ленты.ру», необходимо отказаться.

Алкоголь не только ухудшает внешний вид, но портит здоровье. Он разрушает коллаген — структурный белок, из которого состоит соединительная ткань организма

Капитанова настаивает, что поддерживать здоровье и красоту помогает белок. «Из-за недостатка белковых компонентов ломаются ногти, выпадают волосы, страдает гормональный фон», — предупредила она.

По словам косметолога, источниками растительного белка являются бобовые, зерновые культуры, орехи, тофу, соевое молоко, тыквенные семечки, некоторые зеленые овощи (например, брокколи). Особенно хороши эти продукты для тех, кто не ест мясо, добавила специалист.

Для красоты волос, ногтей и кожи следует есть красное мясо, птицу, морепродукты, рыбу, творог, сыр, греческий йогурт, яйца. Белок придает блеск волосам, сияние коже и здоровый вид ногтям Анна Капитанова косметолог

«И не забывайте пить чистую воду, — посоветовала напоследок Капитанова. — Чистая вода — один из главных секретов красивой кожи и волос».

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