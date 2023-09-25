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16:07, 25 сентября 2023Забота о себе

Россиянкам раскрыли секреты ухода за руками осенью и зимой

Косметолог Антимирова предупредила, что кожа рук осенью и зимой может краснеть

Фото: Nati Melnychuk / Unsplash

Осенью и зимой кожа рук может краснеть и шелушиться, предупредила косметолог и медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic Евгения Антимирова. В беседе с «Лентой.ру» врач раскрыла россиянкам секреты ухода за кожей рук в холодное время года.

По словам косметолога, руки часто страдают из-за контакта с холодным ветром, водой, сухим воздухом и неправильного ухода, а в осенне-зимний период коже на руках стоит уделить особое внимание.

«Первая помощь в профилактике сухости кожи рук — кремы с церамидами и жирными кислотами, помогающими сформировать защитный барьер на коже, — комментирует косметолог. — При этом в домашнем уходе в осенне-зимний период стоит избегать кремов с глицерином, который после нанесения образует пленку, создавая эффект мнимого увлажнения».

Антимирова обратила внимание, что уходовые средства стоит применять утром и вечером, а при сильной сухости кожи — после каждого контакта с водой. Также важно наносить их не позднее чем за 20-30 минут до выхода из дома, чтобы вода в составе кремов впиталась, а не застыла на холоде и не травмировала кожу.

Следует взять за правило защищать руки механически — всегда носить перчатки или варежки на улице и использовать резиновые перчатки при контакте с бытовой химией

Евгения Антимировакосметолог

Проблемы с кожей рук в холодное время можно эффективно предупреждать с помощью эстетической медицины, дополнила Антимирова. Так, отметила она, это можно сделать с помощью биоревитализации и контурной пластики.

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При первом способе за счет введения гиалуроновой кислоты в коже формируется водное депо, объяснила косметолог. Оно притягивает и задерживает воду. Благодаря этому сухой воздух от отопления меньше обезвоживает кожу и влияние холода оказывается не таким агрессивным, уверяет собеседница «Ленты.ру».

«При контурной пластике введение гиалуроновой кислоты проводится не в виде жидкости, а в сцепленной форме, которая расходуется медленней. Процедуру проводят один раз перед началом сезона, а эффект сохраняется в течение года», — подытожила Антимирова.

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    Вера Владзиевская
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