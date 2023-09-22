Врач развеяла популярные мифы о старении

Врач Коротина рассказала, что лишний вес и вредные привычки ускоряют старение

В старости физические и интеллектуальные способности человека при осознанном подходе к своему здоровью не только не снижаются, но и могут развиваться так же, как в молодости. Об этом рассказала врач-нейрореабилитолог, завотделением ранней медицинской реабилитации Госпиталя для ветеранов войн №2 Депздрава Москвы Алиса Коротина. В беседе с «Лентой.ру» она развеяла популярные мифы о старении.

Скорость старения зависит только от генетики

«Продолжительность жизни наследуется в том числе и от наших ближайших родственников — это правда. Например, дети, чьи родители прожили больше 80 лет, имеют больше шансов на долгую жизнь. Но важно понимать, что здоровый и активный образ жизни, правильное питание, отказ от алкоголя и стабильный эмоциональный фон также влияют на продолжительность и качество жизни», — поделилась специалист.

Организм начинает стареть после 35 лет

По словам врача, у каждого органа есть свой возраст старения. Основным и ключевым моментом в развитии человека является созревание мозга и всех его структур. В норме пиковое функционирование этого органа приходится на 25 лет, после чего он начинает работать менее активно. Однако в общепринятой медицинской практике считается, что старение организма начинается с 50 лет и зависит от общего состояния человека.

«Есть понятие биологического возраста, и он может не совпадать с датой рождения в паспорте. Каждый человек индивидуален и процессы старения также будут происходить индивидуально. Внешне возраст можно определить по тургору кожи, морщинам на шее и запястьях, но и эти признаки могут быть обманчивы. Если человек злоупотребляет алкоголем, имеет никотиновую зависимость и не получает достаточное количество витаминов и минералов, то кожа будет стареть быстрее», — высказалась реабилитолог.

Лишний вес и вредные привычки ускоряют старение всего организма в целом Алиса Коротина нейрореабилитолог

Пожилым людям не нужен секс

Секс в пожилом возрасте не только возможен, но и полезен для здоровья, отметила собеседница «Ленты.ру». Если у человека с возрастом падает либидо или имеются другие проблемы интимного характера, ему обязательно необходимо обратиться к врачу.

Некоторые продукты могут замедлить старение

Как таковые продукты не могут значимо замедлить процесс старения, однако на продолжительность жизни на 60 процентов влияют факторы окружающей среды, рассказала врач. Она привела в пример долгожителей из южных стран со средиземноморской диетой и горным воздухом, который обогащен кислородом.

Вместе с тем Коротина посоветовала ежедневно выпивать 1,5-2 литра чистой воды. Дело в том, что, чем меньше человек потребляет жидкости, тем хуже происходят обменные процессы и быстрее стареет организм.

Чтобы отсрочить старение, врач рекомендовала ежегодно проходить плановую диспансеризацию для недопущения развития хронических заболеваний. Если они уже имеются — вставать на диспансерный учет и наблюдать за состоянием своего здоровья.

Кроме того, стоит вести здоровый и активный образ жизни, не пренебрегать ежедневными прогулками на свежем воздухе, делать утреннюю зарядку и растяжку. «В завершении отмечу, что острый ум и светлую память тренируют и сохраняют различные сферы интеллектуальной деятельности. Не пренебрегайте чтением книг, газет, журналов, статей, всегда занимайтесь поиском интересующей вас информации, учите стихи, чаще общайтесь с близкими и друзьями», — подытожила она.

Ранее дерматокосметолог, основатель клиники Nonparelle Галина Заросиленко рассказала об особенностях старения женщин со славянской внешностью. С возрастом их лица становятся отекшими и потяжелевшими, предупредила она.