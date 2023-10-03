СБУ обвинила в госизмене моряка с единственной украинской подлодки в Крыму

CБУ обвинила в госизмене моряка с оставшейся в Крыму подлодки «Запорожье»

Управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области предъявило обвинение в госизмене моряку с единственной украинской подлодки «Запорожье», которая осталась в Крыму после присоединения полуострова к России в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

С 2011 года моряк, имя которого не раскрывается, проходил военную службу в должности инженера радиотехнической боевой части большой подводной лодки «Запорожье» центра морских операций Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). В 2014 году он отказался выполнить приказ о передислокации лодки на территорию Украины.

Приказом Минобороны Украины моряк лишен офицерского звания и уволен с военной службы. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Подводная лодка советского производства была спущена на воду в 1970 году. В 1997 году она вошла в состав Вооруженных сил Украины. Уже тогда ее техническое состояние считалось неудовлетворительным. После воссоединения полуострова субмарина не была принята в состав Вооруженных сил России, так как находилась в непригодном для службы состоянии. Ее предлагалось утилизировать или передать в один из музеев. В настоящее время судьба подлодки не определена.

Ранее сообщалось, что СБУ обвинила сразу 13 жителей Николаевской области в сборе и передаче данных о перемещении украинских войск. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.