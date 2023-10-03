Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:07, 3 октября 2023Бывший СССР

СБУ обвинила в госизмене моряка с единственной украинской подлодки в Крыму

CБУ обвинила в госизмене моряка с оставшейся в Крыму подлодки «Запорожье»

Фото: Felipe Dana / AP Photo

Управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области предъявило обвинение в госизмене моряку с единственной украинской подлодки «Запорожье», которая осталась в Крыму после присоединения полуострова к России в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

С 2011 года моряк, имя которого не раскрывается, проходил военную службу в должности инженера радиотехнической боевой части большой подводной лодки «Запорожье» центра морских операций Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). В 2014 году он отказался выполнить приказ о передислокации лодки на территорию Украины.

Приказом Минобороны Украины моряк лишен офицерского звания и уволен с военной службы. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Материалы по теме:
Гордость и любовь. Крым присоединился к Российской империи 240 лет назад. О чем важно помнить сегодня?
Гордость и любовь.Крым присоединился к Российской империи 240 лет назад. О чем важно помнить сегодня?
19 апреля 2023
«Многие хотели отхватить кусок» 30 лет назад Украина объявила Черноморский флот своим. Чем ответила Россия?
«Многие хотели отхватить кусок»30 лет назад Украина объявила Черноморский флот своим. Чем ответила Россия?
5 апреля 2022
Здесь был генсек. Где отдыхала элита СССР и как были устроены виллы советских вождей?
Здесь был генсек.Где отдыхала элита СССР и как были устроены виллы советских вождей?
5 октября 2022

Подводная лодка советского производства была спущена на воду в 1970 году. В 1997 году она вошла в состав Вооруженных сил Украины. Уже тогда ее техническое состояние считалось неудовлетворительным. После воссоединения полуострова субмарина не была принята в состав Вооруженных сил России, так как находилась в непригодном для службы состоянии. Ее предлагалось утилизировать или передать в один из музеев. В настоящее время судьба подлодки не определена.

Ранее сообщалось, что СБУ обвинила сразу 13 жителей Николаевской области в сборе и передаче данных о перемещении украинских войск. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина провала российской лунной миссии. Сбой системы управления привел к крушению «Луны-25»

    67-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась в рекламе нижнего белья

    Выгоду от покупки новостройки и «вторички» сравнили

    Азии предрекли трудности с поставками сжиженного природного газа

    Фанаты поп-культуры смогут выиграть миллион рублей

    Шойгу высказался об отправке призывников в зону боевых действий

    Экс-президент «Барселоны» высказался об обвинениях в подкупе судей в адрес клуба

    «Роскосмос» создаст спутники «Грифон» для мониторинга Земли

    Шойгу раскрыл число подписавших контракт с начала года

    Шойгу высказался о возможности новой мобилизации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости