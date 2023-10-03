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11:59, 3 октября 2023Бывший СССР

В Азербайджане назвали число погибших военных в ходе операции в Карабахе

Минобороны Азербайджана: в ходе военной операции в Карабахе погиб 191 военный

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

В ходе военной операции Азербайджана на территории Нагорного Карабаха погиб 191 военный. Такое число назвали в Министерстве обороны республики, передает ТАСС.

Первоначально Минобороны сообщало о 180 погибших, личность 11 военнослужащих не установлена.

Также погибли 12 служащих Министерства внутренних дел Азербайджана. Всего 511 военных получили ранение.

Ранее администрация президента республики Ильхама Алиева сообщила, что процесс разоружения и демобилизации в Нагорном Карабахе завершается, у жителей изымают все оружие.

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