В Азербайджане назвали число погибших военных в ходе операции в Карабахе

Минобороны Азербайджана: в ходе военной операции в Карабахе погиб 191 военный

В ходе военной операции Азербайджана на территории Нагорного Карабаха погиб 191 военный. Такое число назвали в Министерстве обороны республики, передает ТАСС.

Первоначально Минобороны сообщало о 180 погибших, личность 11 военнослужащих не установлена.

Также погибли 12 служащих Министерства внутренних дел Азербайджана. Всего 511 военных получили ранение.

Ранее администрация президента республики Ильхама Алиева сообщила, что процесс разоружения и демобилизации в Нагорном Карабахе завершается, у жителей изымают все оружие.