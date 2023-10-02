Азербайджан сообщил о завершении разоружения в Карабахе
Администрация Алиева: процесс разоружения в Карабахе завершается
Процесс разоружения в Нагорном Карабахе завершается. Об этом сообщает администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает ТАСС.
«Процесс разоружения и демобилизации завершается, у жителей изымается все оружие. Органы внутренних дел Азербайджанской Республики обеспечивают охрану общественного порядка на территории и безопасность жителей», — говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что жители Карабаха могут быть привлечены к работе в органы внутренних дел.
Ранее правительство Армении сообщило, что в республику прибыли 100 520 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и поток беженцев практически прекратился.